GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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10.09.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagabend auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 20,38 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 20,38 USD. In der Spitze legte die GameStop-Aktie bis auf 20,52 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 19,95 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 627'503 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,99 USD) erklomm das Papier am 04.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,43 Prozent. Am 28.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 14,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 08.09.2026 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -18,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 972.20 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Am 09.12.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,80 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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