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10.09.2026 16:29:00

GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag stärker

GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag stärker

Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 20,05 USD.

GameStop
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Die GameStop-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 20,05 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,06 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,95 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 212'123 GameStop-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,99 USD) erklomm das Papier am 04.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,61 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,25 Prozent.

GameStop veröffentlichte am 08.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 790.20 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.12.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2027 1,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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GameStop am 10.09.2026

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