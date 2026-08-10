GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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10.08.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Abend ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GameStop. Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 19,03 USD abwärts.
Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 19,03 USD. Das bisherige Tagestief markierte GameStop-Aktie bei 19,01 USD. Mit einem Wert von 19,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 602'175 GameStop-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,99 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2026 (18,55 USD). Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 2,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 02.06.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 835.30 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 732.40 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 09.09.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,30 USD je GameStop-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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