GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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10.08.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von GameStop gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 19,18 USD.
Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 19,18 USD. Zwischenzeitlich stieg die GameStop-Aktie sogar auf 19,61 USD. Bei 19,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 368'671 GameStop-Aktien umgesetzt.
Bei 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 40,72 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,55 USD. Dieser Wert wurde am 04.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 3,31 Prozent Luft nach unten.
GameStop gewährte am 02.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,09 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 835.30 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 732.40 Mio. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.09.2026 erwartet.
In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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