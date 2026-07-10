GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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10.07.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop gibt am Freitagabend ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GameStop. Zuletzt ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 21,76 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die GameStop-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 21,76 USD ab. In der Spitze fiel die GameStop-Aktie bis auf 21,71 USD. Bei 21,94 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120'242 GameStop-Aktien umgesetzt.
Bei 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 19,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,93 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.
GameStop gewährte am 02.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 835.30 Mio. USD im Vergleich zu 732.40 Mio. USD im Vorjahresquartal.
GameStop wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 09.09.2026 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2027 1,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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