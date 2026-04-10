GameStop Aktie News: GameStop am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Das Papier von GameStop legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 23,01 USD. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,08 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,95 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 370'150 GameStop-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 32,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 29,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2025 bei 19,58 USD. Mit Abgaben von 14,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GameStop liess sich am 24.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -13,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte GameStop am 10.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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