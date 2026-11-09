GameStop Aktie News: Anleger decken sich am Montagabend mit GameStop ein

Die GameStop-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,7 Prozent auf 25,78 USD. Kurzfristig markierte die GameStop-Aktie bei 25,79 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 24,70 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 651'300 GameStop-Aktien.

Am 16.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 9,78 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 44,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GameStop 790.20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 972.20 Mio. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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