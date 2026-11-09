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09.11.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GameStop. Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere zuletzt 4,8 Prozent.
Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 25,33 USD. Die GameStop-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,41 USD aus. Bei 24,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 338'583 GameStop-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 28,30 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2026 Kursverluste bis auf 17,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 42,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 08.09.2026 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -18,72 Prozent zurück. Hier wurden 790.20 Mio. USD gegenüber 972.20 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,48 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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