GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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09.10.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Freitagabend im Plus
Die Aktie von GameStop gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von GameStop konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,9 Prozent auf 26,53 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 4,9 Prozent auf 26,53 USD. Bei 26,75 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,23 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 1'241'528 Stück.
Am 02.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,87 USD an. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 1,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2026 Kursverluste bis auf 17,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,92 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
GameStop veröffentlichte am 08.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 790.20 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.12.2026 erfolgen.
Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,80 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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