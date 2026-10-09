GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 25,81 USD. In der Spitze gewann die GameStop-Aktie bis auf 26,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,23 USD. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 302'843 Aktien.

Am 02.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,87 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 3,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Mit Abgaben von 31,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GameStop gewährte am 08.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 790.20 Mio. USD – eine Minderung von -18,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 972.20 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.12.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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