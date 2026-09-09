GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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09.09.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop springt am Abend an
Die Aktie von GameStop zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 19,87 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 5,2 Prozent auf 19,87 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die GameStop-Aktie bei 20,23 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'314'869 GameStop-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,99 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Bei 17,80 USD erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.
Am 08.09.2026 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,89 Prozent auf 790.20 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 732.40 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.12.2026 gerechnet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 1,80 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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