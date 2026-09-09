GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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09.09.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GameStop. Das Papier von GameStop konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,2 Prozent auf 19,68 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 19,68 USD. Zwischenzeitlich stieg die GameStop-Aktie sogar auf 19,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,12 USD. Bisher wurden heute 441'756 GameStop-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 26,99 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 10,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 08.09.2026 lud GameStop zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat GameStop 790.20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 732.40 Mio. USD erwirtschaftet worden.
GameStop wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 1,80 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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