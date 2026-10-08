GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Donnerstagabend fester

Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 25,37 USD. Im Tageshoch stieg die GameStop-Aktie bis auf 25,81 USD. Bei 24,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 742'485 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.05.2026 markierte das Papier bei 26,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,91 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,86 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 08.09.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 790.20 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 972.20 Mio. USD umgesetzt worden waren.

GameStop wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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