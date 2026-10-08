GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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08.10.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 24,44 USD.
Die GameStop-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 24,44 USD. Die Abwärtsbewegung der GameStop-Aktie ging bis auf 24,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,10 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 99'115 GameStop-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,87 USD) erklomm das Papier am 02.05.2026. Mit einem Zuwachs von 9,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,80 USD. Dieser Wert wurde am 28.08.2026 erreicht. Mit Abgaben von 27,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 08.09.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GameStop 790.20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 972.20 Mio. USD umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.
Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,80 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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GameStop am 08.10.2026
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