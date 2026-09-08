GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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08.09.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 19,02 USD abwärts.
Der GameStop-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 19,02 USD. Das bisherige Tagestief markierte GameStop-Aktie bei 18,72 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 19,40 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'069'188 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 41,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Mit Abgaben von 6,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 02.06.2026 äusserte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 732.40 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 835.30 Mio. USD ausgewiesen.
GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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