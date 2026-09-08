GameStop Aktie News: GameStop verteidigt am Nachmittag Tendenz

Die GameStop-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 19,17 USD. Die GameStop-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,50 USD an. Die Abwärtsbewegung der GameStop-Aktie ging bis auf 19,16 USD. Bei 19,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 562'020 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 26,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 40,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 17,80 USD erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 02.06.2026 vor. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,09 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 732.40 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 835.30 Mio. USD ausgewiesen.

Die GameStop-Bilanz für Q3 2026 wird am 09.12.2026 erwartet.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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