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08.06.2026 20:27:13

GameStop Aktie News: Anleger greifen bei GameStop am Montagabend zu

GameStop Aktie News: Anleger greifen bei GameStop am Montagabend zu

Die Aktie von GameStop gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 21,98 USD.

GameStop
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Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 21,98 USD. Im Tageshoch stieg die GameStop-Aktie bis auf 22,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 21,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 277'662 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.06.2025 bei 27,76 USD. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 20,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 02.06.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -34,87 Prozent auf 835.30 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

GameStop wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 09.09.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 09.06.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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