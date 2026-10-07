GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit negativen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 24,58 USD. Das Tagestief markierte die GameStop-Aktie bei 24,42 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 248'099 GameStop-Aktien umgesetzt.

Bei 26,87 USD erreichte der Titel am 02.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 17,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 27,60 Prozent sinken.

GameStop liess sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 790.20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -18,72 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 09.12.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,80 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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