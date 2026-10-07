GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die GameStop-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 24,64 USD abwärts. Die GameStop-Aktie sank bis auf 24,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 85'976 Stück.

Am 02.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 9,05 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,80 USD am 28.08.2026. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 38,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GameStop liess sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 790.20 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,80 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins

GameStop-Aktie im Blick: Hauptversammlung schafft Voraussetzung für neuen Übernahmeversuch von eBay