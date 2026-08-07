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07.08.2026 20:27:13

GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Abend auf rotes Terrain

GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Abend auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GameStop. Zuletzt ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 19,11 USD.

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Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 19,11 USD ab. Die GameStop-Aktie sank bis auf 19,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,22 USD. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 257'557 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 41,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2026 (18,55 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 2,93 Prozent sinken.

Am 02.06.2026 lud GameStop zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 835.30 Mio. USD – ein Plus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 732.40 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.09.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,30 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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