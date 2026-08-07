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07.08.2026 16:29:00

GameStop Aktie News: GameStop am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

GameStop Aktie News: GameStop am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 19,07 USD.

GameStop
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Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 19,07 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,03 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,22 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112'531 GameStop-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 26,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 41,57 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,55 USD. Dieser Wert wurde am 04.08.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 2,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GameStop liess sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 835.30 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 732.40 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 09.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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