GameStop Aktie News: GameStop am Abend im Plus

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 24,69 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GameStop-Aktie bei 24,77 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,09 USD. Zuletzt wechselten 321'440 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,62 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 17,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Mit einem Kursverlust von 27,93 Prozent würde die GameStop-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 08.09.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -18,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 790.20 Mio. USD im Vergleich zu 972.20 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 USD je GameStop-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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