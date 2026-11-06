|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von GameStop gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 24,31 USD zu.
Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 24,31 USD. In der Spitze gewann die GameStop-Aktie bis auf 24,31 USD. Bei 24,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 114'221 GameStop-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,30 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,41 Prozent hinzugewinnen. Am 28.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 26,80 Prozent wieder erreichen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 08.09.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat GameStop 790.20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 972.20 Mio. USD umgesetzt worden.
GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.
Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,48 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie
Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins
GameStop-Aktie im Blick: Hauptversammlung schafft Voraussetzung für neuen Übernahmeversuch von eBay
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu GameStop Corp
|
06.11.26
|GameStop Aktie News: GameStop am Abend im Plus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.08.26
|Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld (finanzen.ch)
|
19.07.26
|GameStop extends pursuit of eBay despite Wall Street scepticism (Financial Times)
|
14.06.26
|Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt (finanzen.ch)
|
03.06.26
|GameStop-Aktie im Rallymodus: Rekord-Quartalsgewinn lässt Anleger jubeln (finanzen.ch)
|
13.05.26
|GameStop makes big bet that governance doesn’t matter (Financial Times)
Analysen zu GameStop Corp
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.