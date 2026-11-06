GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Nachmittag an Boden

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 24,31 USD. In der Spitze gewann die GameStop-Aktie bis auf 24,31 USD. Bei 24,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 114'221 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,30 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,41 Prozent hinzugewinnen. Am 28.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 26,80 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 08.09.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat GameStop 790.20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 972.20 Mio. USD umgesetzt worden.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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