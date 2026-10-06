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06.10.2026 20:27:13

GameStop Aktie News: GameStop gibt am Dienstagabend nach

GameStop Aktie News: GameStop gibt am Dienstagabend nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 24,71 USD ab.

GameStop
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Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,1 Prozent auf 24,71 USD. Die GameStop-Aktie sank bis auf 24,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,01 USD. Zuletzt wechselten 461'609 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 8,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

Am 08.09.2026 äusserte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. GameStop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 790.20 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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