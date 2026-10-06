GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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06.10.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 24,76 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,9 Prozent auf 24,76 USD. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,65 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,01 USD. Bisher wurden heute 195'340 GameStop-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2026 bei 26,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,13 Prozent.
GameStop veröffentlichte am 08.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 972.20 Mio. USD gelegen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,80 USD je GameStop-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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