GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit Kursplus

Um 20:26 Uhr sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 25,67 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 25,77 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,97 USD. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 844'329 Stück gehandelt.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. 5,14 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Abschläge von 30,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 08.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 790.20 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 972.20 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 09.12.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,80 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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