GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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05.10.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop am Montagnachmittag in Grün
Die Aktie von GameStop gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 25,31 USD.
Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 25,31 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 25,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,97 USD. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 351'372 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 26,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,66 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,80 USD am 28.08.2026. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 42,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 08.09.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 790.20 Mio. USD – eine Minderung von -18,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 972.20 Mio. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,80 USD je GameStop-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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