GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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04.09.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Freitagabend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 19,09 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 19,09 USD ab. Bei 19,05 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 19,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 289'435 GameStop-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 26,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 29,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.08.2026 (17,80 USD). Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 6,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 02.06.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD erwirtschaftet worden. GameStop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 835.30 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 732.40 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 08.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 08.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von GameStop.
In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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