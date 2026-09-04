GameStop Aktie News: GameStop verteuert sich am Nachmittag

Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die GameStop-Aktie bei 19,48 USD. Bei 19,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 115'038 GameStop-Aktien den Besitzer.

Bei 26,99 USD markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 28,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 17,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 02.06.2026. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,09 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameStop im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 835.30 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 732.40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 08.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der GameStop-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 08.09.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 1,30 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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