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03.09.2026 20:27:13

GameStop Aktie News: GameStop reagiert am Donnerstagabend positiv

GameStop Aktie News: GameStop reagiert am Donnerstagabend positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von GameStop. Zuletzt wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 19,16 USD nach oben.

GameStop
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Die GameStop-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 19,16 USD. Die GameStop-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,29 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,00 USD. Bisher wurden heute 268'759 GameStop-Aktien gehandelt.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 40,87 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Mit einem Kursverlust von 7,12 Prozent würde die GameStop-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 02.06.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 835.30 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 732.40 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.09.2026 terminiert. Schätzungsweise am 08.09.2027 dürfte GameStop die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 1,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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