GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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03.09.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 19,11 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 19,11 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 19,27 USD. Bei 19,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 129'773 GameStop-Aktien.
Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,99 USD. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 41,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 02.06.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 835.30 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 732.40 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 08.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 08.09.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 1,30 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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