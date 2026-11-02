GameStop Aktie News: GameStop am Abend im Aufwind

Die GameStop-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 24,36 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,56 USD zu. Bei 24,26 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 409'748 GameStop-Aktien umgesetzt.

Bei 28,30 USD erreichte der Titel am 16.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,17 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,80 USD am 28.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 08.09.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD erwirtschaftet worden. GameStop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 790.20 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.12.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,80 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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