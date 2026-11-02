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02.11.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 24,19 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 24,19 USD. Zwischenzeitlich weitete die GameStop-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,18 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,26 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181'780 GameStop-Aktien.
Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,80 USD. Dieser Wert wurde am 28.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 26,42 Prozent wieder erreichen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 08.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die GameStop-Bilanz für Q3 2026 wird am 09.12.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,80 USD je GameStop-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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