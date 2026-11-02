GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 24,19 USD. Zwischenzeitlich weitete die GameStop-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,18 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,26 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181'780 GameStop-Aktien.

Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,80 USD. Dieser Wert wurde am 28.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 26,42 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 08.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die GameStop-Bilanz für Q3 2026 wird am 09.12.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,80 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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