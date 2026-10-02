GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Das Papier von GameStop legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 24,44 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 24,65 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,15 USD. Bisher wurden via New York 460'189 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,99 USD) erklomm das Papier am 04.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,43 Prozent hinzugewinnen. Am 28.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 27,19 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 08.09.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 1,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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