GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 23,94 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 23,94 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 23,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 157'172 GameStop-Aktien.
Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 17,80 USD fiel das Papier am 28.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 25,67 Prozent wieder erreichen.
Am 08.09.2026 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 790.20 Mio. USD – eine Minderung von -18,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 972.20 Mio. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie
Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins
GameStop-Aktie im Blick: Hauptversammlung schafft Voraussetzung für neuen Übernahmeversuch von eBay
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu GameStop Corp
|
02.10.26
|GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Freitagabend gestärkt (finanzen.ch)
|
02.10.26
|GameStop Aktie News: GameStop verbilligt sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.08.26
|Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld (finanzen.ch)
|
19.07.26
|GameStop extends pursuit of eBay despite Wall Street scepticism (Financial Times)
|
14.06.26
|Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt (finanzen.ch)
|
03.06.26
|GameStop-Aktie im Rallymodus: Rekord-Quartalsgewinn lässt Anleger jubeln (finanzen.ch)
|
13.05.26
|GameStop makes big bet that governance doesn’t matter (Financial Times)
Analysen zu GameStop Corp
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
GameStop am 02.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.