GameStop Aktie News: GameStop verbilligt sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 23,94 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 23,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 157'172 GameStop-Aktien.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 17,80 USD fiel das Papier am 28.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 25,67 Prozent wieder erreichen.

Am 08.09.2026 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 790.20 Mio. USD – eine Minderung von -18,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 972.20 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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