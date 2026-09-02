GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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02.09.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Abend nahe Nulllinie
Die Aktie von GameStop hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die GameStop-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 18,81 USD an der Tafel.
Bei der GameStop-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 18,81 USD. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,04 USD. Bei 18,76 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 18,77 USD. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 294'524 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 26,99 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 43,49 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 5,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 02.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 835.30 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 732.40 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.09.2026 terminiert. Schätzungsweise am 08.09.2027 dürfte GameStop die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2027 1,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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