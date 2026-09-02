GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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02.09.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochnachmittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Zuletzt sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 18,96 USD zu.
Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 18,96 USD. Im Tageshoch stieg die GameStop-Aktie bis auf 19,04 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,77 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 136'253 GameStop-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,99 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 42,35 Prozent zulegen. Am 28.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 6,14 Prozent Luft nach unten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 02.06.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameStop im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 835.30 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 732.40 Mio. USD in den Büchern gestanden.
GameStop wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 08.09.2026 vorlegen. Am 08.09.2027 wird GameStop schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,30 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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