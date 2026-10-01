GameStop Aktie News: GameStop fällt am Donnerstagabend

Um 20:26 Uhr fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 24,21 USD ab. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,20 USD ab. Bei 24,41 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 468'723 GameStop-Aktien.

Bei 26,99 USD markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 11,48 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 26,50 Prozent wieder erreichen.

Am 08.09.2026 äusserte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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