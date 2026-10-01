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01.10.2026 16:29:00

GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,60 USD abwärts.

GameStop
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Die GameStop-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,60 USD abwärts. Der Kurs der GameStop-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,31 USD nach. Bei 24,41 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 190'222 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 9,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

GameStop gewährte am 08.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -18,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.12.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2027 1,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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