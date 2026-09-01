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01.09.2026 20:27:13

GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit Kursplus

GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit Kursplus

Die Aktie von GameStop zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von GameStop konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 18,53 USD.

GameStop
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 18,53 USD zu. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,25 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 301'870 GameStop-Aktien.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. 45,66 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,80 USD fiel das Papier am 28.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 3,97 Prozent wieder erreichen.

Am 02.06.2026 lud GameStop zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 835.30 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 732.40 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 08.09.2026 erwartet. Am 08.09.2027 wird GameStop schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,30 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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