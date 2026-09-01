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01.09.2026 16:29:00

GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von GameStop zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 18,59 USD zu.

GameStop
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Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere um 16:28 Uhr 1,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 18,59 USD. Bei 18,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 169'990 GameStop-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 26,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,80 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.06.2026 äusserte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 835.30 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 732.40 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 08.09.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 08.09.2027.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,30 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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