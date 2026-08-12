GameSquare präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GameSquare liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GameSquare die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.5 Millionen USD – ein Plus von 16.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameSquare 15.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch