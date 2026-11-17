GameSquare gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.79 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameSquare -0.080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 19.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch