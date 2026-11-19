Gamelancer Media hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29.17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch