|
10.09.2026 06:37:00
Gamehaus präsentierte Quartalsergebnisse
Gamehaus gab am 08.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gamehaus ein EPS von 0.030 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20.80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30.7 Millionen USD umgesetzt.
Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0.080 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Gamehaus ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.080 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Gamehaus mit einem Umsatz von insgesamt 104.65 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118.05 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -11.35 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Entscheid: SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der der deutsche Leitindex rutschen im Donnerstagshandel etwas ab. Die Börsen in Asien geben am Donnerstag nach.