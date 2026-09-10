Gamehaus präsentierte Quartalsergebnisse

Gamehaus gab am 08.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gamehaus ein EPS von 0.030 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20.80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30.7 Millionen USD umgesetzt.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0.080 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Gamehaus ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.080 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Gamehaus mit einem Umsatz von insgesamt 104.65 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118.05 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -11.35 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch