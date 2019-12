GameChange Solar : commandes de systèmes Genius Tracker™, 200 MW, pour l'Amérique du Sud

NEW YORK, 15 décembre 2019 /CNW/ - GameChange Solar a annoncé aujourd'hui avoir reçu des commandes de systèmes Genius Tracker™, soit plus de 200 MW, pour l'Amérique du Sud. La livraison du premier système a commencé dans le courant de ce mois-ci. GameChange, qui dispose d'équipes de soutien technique expérimentées sur le terrain, a pu mener à bien rapidement la construction et la mise en service de grandes centrales électriques, à échelle industrielle, dans le monde entier.

Arturo Herrero, directeur du développement commercial chez GameChange Solar, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour ces grands projets importants sur le marché d'AMLAT. Étant leader mondial de la qualité des suiveurs à axe unique, nous devrions poursuivre notre forte croissance sur les principaux marchés mondiaux. Ces projets nous font dépasser les 3 GW de commandes reçues en 2019. »

