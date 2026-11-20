Game Your Game hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Game Your Game ebenfalls 0.020 USD je Aktie eingebüsst.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 266.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch