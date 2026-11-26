Game Chest group Registered hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.2 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch