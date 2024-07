GAM überträgt Teile der Aktivitäten in Irland, Luxemburg und GB an Apex

(Ergänzt mit weiteren Details)

Zürich (awp) - Der angeschlagene Asset Manager GAM überträgt bestimmte Aktivitäten in Irland, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich an die Apex Group. Es geht konkret um die Aktivitäten als Management Company, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Mit der Vereinbarung wolle GAM seine Geschäftstätigkeiten straffen und sich stärker auf die Kernkompetenzen im Investment Management für Kunden konzentrieren, heisst es weiter. Bereits mit der Publikation der Jahreszahlen 2023 Ende März hatte GAM die Absichten bekannt gegeben.

Die Übertragungsvereinbarung umfasse den Verkauf von GAM Fund Management Ltd (GFML) in Dublin an Apex. Auch die Transferagenturfunktion soll an Apex übergehen. Für die Kunden von GAM soll die Zusammenarbeit der Firmen Vorteile etwa bei der Kundenbetreuung, Effizienz oder Skalierbarkeit bringen.

Mit dem Verkauf werden auch einige Angestellte von GAM zu Apex wechseln, teilte ein GAM-Sprecher auf Anfrage durch die Nachrichtenagentur AWP mit. Diese sollen einen nahtlosen Übergang ohne Serviceunterbruch sicherstellen. Keine Veränderungen soll es beim Anlageberater der betroffenen Fonds geben. Für die GAM-Kunden und -Distributoren blieben die zudem die Gebühren unverändert.

Die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen. Zu den finanziellen Details machten die Parteien keine näheren Angaben. Bis Ende des vierten Quartals 2024 soll der Verkauf von GFML und die Übertragung der Management-Company-Services abgeschlossen sein.

