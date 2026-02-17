GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
17.02.2026 09:45:41
GAM Holding ernennt Gerhard Lohmann zum neuen CFO
Zürich (awp) - Die GAM Holding hat Gerhard Lohmann per 26. März 2026 zum neuen Group CFO ernannt. Er wird ausserdem Mitglied des Group Management Board in Zürich. Er folgt auf Richard McNamara, der das Unternehmen Ende April 2026 verlassen wird.
Lohmann bringt laut Mitteilung vom Dienstag eine "beeindruckende Erfolgsbilanz" in Banking, Insurance, Reinsurance und Asset Management mit. Er war unter anderem bei Credit Suisse und Swiss Re tätig, wobei er in all seinen Funktionen grosse internationale Teams geführt habe. Seine Expertise umfasse Financial Strategy, Liquidity und Capital Management, Risk Oversight, regulatorische Zusammenarbeit, M&A Integration sowie die Modernisierung von Finanzplattformen.
uh/to
Nachrichten zu GAM AG
|
09:45
|GAM Holding ernennt Gerhard Lohmann zum neuen CFO (AWP)
|
09:29
|GAM Aktie News: Anleger schicken GAM am Vormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
16.02.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SPI zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
13.02.26
|SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GAM von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Börse Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Handel in Zürich: SPI beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Börse Zürich in Rot: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
